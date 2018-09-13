Аренда в домах госжилфонда в Чувашии вырастет на 70%

Чебоксары, , 16:15 — REGNUM В Чувашии резко возрастёт плата за аренду жилья в государственном жилищном фонде (ГЖФ) коммерческого использования. Аренда подорожает на 70% с целью «окупаемости бюджетных расходов», связанных с уплатой налога на имущество. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение было принято на заседании регионального правительства.

Арендную плату за жильё в ГЖФ поднимут на 70%. В минстрое Чувашии, поясняя данное решение, сослались на то, что ставка не менялась с 2016 года. По словам министра строительства Владимира Михайлова, при расчёте размера арендной платы были учтены «расходы республиканского бюджета в сумме почти 30 млн, связанные с уплатой налога на имущество в 2015—2016 годах», а также взносы на капитальный ремонт.

«Предлагается уменьшить срок окупаемости бюджетных расходов с 25 до 10 лет и установить планируемую доходность в размере 15%. В результате размер платы за наём увеличится и составит в среднем в городе Чебоксары порядка 93 рубля, в Новочебоксарске — 92 рубля, Цивильском районе — 66 рублей, городе Шумерле — 70 рублей за 1 кв/метр. В городе Чебоксары плата за наём однокомнатной квартиры в среднем составляет 3,1 тыс. рублей, двухкомнатной — 5,1, трёхкомнатной — 6,5 тыс. рублей», — сообщил глава минстроя, отметив, что это в «2−3 раза меньше, чем на свободном рынке».

По его словам, в результате поступления в бюджет за аренду жилья в ГЖФ возрастёт на 70% — с 3,7 млн рублей до 6,3 млн рублей в месяц. Напомним, в Чебоксарах арендная плата составляет в среднем 55 рублей за 1 кв/м, в Новочебоксарске — 54,24 рубля, в Цивильском районе — 38,84 рубля, в Шумерле — 41,59 рублей.

По данным минстроя Чувашии, в настоящее время в ГЖФ — 1986 квартир, из них 615 — «на стадии выкупа», 1371 квартира — в найме. Глава республики Михаил Игнатьев поручил проверить до 1 декабря, все ли жильцы, которые получили квартиры в ГЖФ, проживают в них. Напомним, ранее в Чувашии был расторгнут договор с семьей, которая нашла другое жилье, а квартиру, полученную в госжилфонде, стала сама сдавать в аренду. Заставили съехать и меломана, который ночами донимал громкой музыкой. Выселяют и злостных должников: в настоящее время задолженность за арендную плату превышает 500 тыс. рублей.