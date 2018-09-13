В 2018 году ЕС не даст Украине кредит из-за провала приватизации — эксперт

Киев, , 16:09 — REGNUM В 2018 году Евросоюз не предоставит Украине кредит в рамках макрофинансовой помощи, несмотря на то, что Киев повысит цены на газ для населения и продолжит гнать лес-кругляк в Европу. Об этом 13 сентября в эфире телеканала NewsOne заявил политический эксперт Василий Вакаров.

По его словам, Киев должен назначить министра финансов для получения кредита от ЕС. Вакаров считает, что и. о. министра финансов Оксана Маркарова не имеет права ставить подпись под документом о получении внешнего кредита.

«Нет, не получим мы эти деньги. Тут нет никаких 100%, потому что это чистой воды популизм. Во-первых, у нас нет министра финансов. Все международные документы, такие как кредит МВФ и помощь от ЕС, должны подписываться тремя руководителями, среди них и министр финансов», — сказал Вакаров.

Он также усомнился в прозрачности использования кредитов от ЕС.

«Господин Климкин говорит, что помощь будет, но вопрос первый — на каких условиях? И второе — когда? Это надо обращаться в министерство финансов… Когда мне говорят, что деньги пойдут на поддержку реформ — это бла-бла-бла. О каких реформах идет речь, о поддержке чего?» — задался вопросом Вакаров.

Он напомнил, что Киев не выполнил одно из требований ЕС — начать приватизацию гособъектов.

«На нас оказывали давление по двум вопросам: первое — мы должны были повысить цены на газ. Вчера я слышал заявление министра энергетики Насалика о том, что цена на газ для населения будет повышена. Второе — ЕС давил на нас относительно квоты продажи леса-кругляка. Мы разрешили продажу леса-кругляка… Еще одним из условий является приватизация. За счет чего мы будем возвращать средства? Приватизация в Украине не стартовала», — подытожил Вакаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в этом году ЕС перечислит Украине первый кредит в рамках макрофинансовой помощи. При этом Климкин отказался уточнить детали и условия получения кредита.

«Мы говорим про этот год, конечно», — сказал Климкин, отвечая на вопрос о сроках получения кредита.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Украина рассчитывает осенью получить первый транш макрофинансовой помощи ЕC. По его словам, общий размер кредита составит 1 млрд евро.