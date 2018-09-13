В Приморье централизуют клинико-диагностические лаборатории

Владивосток, , 16:05 — REGNUM Инженерно-маркетинговый центр концерна «Вега» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) и администрация Приморского края заключили соглашение, которое позволит провести централизацию клинико-диагностических лабораторий в регионе. Об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе «Росэлектроники».

Стороны определили, что объединение усилий лабораторий позволит сократить расходы региона на исследования до 20%, а также решит проблему, связанную с недостоверностью анализов. Соглашение заключено в рамках IV Восточного экономического форума, который проходит 11−13 сентября во Владивостоке.

Подписи под документом поставили врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко и генеральный директор АО «ИМЦ Концерна Вега» Александр Кулиш.

«Проект централизации инициирован и поддержан участниками рынка. Для граждан он приведет к минимизации затрат на исследования и сокращению сроков готовности анализов», — пояснил Тарасенко.

Ранее аналогичные соглашения с концерном «Вега», который выступает оператором проекта по централизации лабораторий в России, были подписаны компаниями «ГЕМ», «Диакон» и «Эфферон».

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