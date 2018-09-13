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«Деревьев должно быть больше», но Тюмень не откажется от скоростной трассы

Экономика

Глава Тюменской области признал правоту экологов, но не до конца

«Деревьев должно быть больше», но Тюмень не откажется от скоростной трассы
Алексей Кокорекин. Даем сверх плана. 1948

Тюмень, 13 сентября 2018, 16:03 — REGNUM  Скоростная трасса беспрерывного движения на улице Мельникайте в Тюмени будет экологичной. Надземные переходы будут эстетичными, заявил глава Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции 13 сентября.

По проекту, на данном путепроводе длинной более 10 км будет реализован принцип беспрерывного движения, без пешеходных дорожек и тротуаров, с надземными переходами.

«На самом деле, равномерное движение автомобилей более экологичное, нежели движение с остановками», — пояснил глава региона.

Ранее аналогичные аргументы приводил начальник главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов.

«Будут автомобили двигаться без остановок — загазованности будет меньше, чем сейчас, когда все стоят на светофорах. Может быть, мы еще не привыкли к надземным пешеходным переходам, хотя во многих странах они активно применяются. В целом всё логично», — пояснял ранее Сергей Шустов.

Что касается надземных переходов, то над их эстетикой необходимо подумать и обсудить вместе с общественностью, считает Александр Моор. Они должны быть архитектурно красивыми и одновременно функциональными.

Напомним, ранее московский блогер Илья Варламов, который ратует за удобство городского пространства, прямо-таки атаковал критикой реконструкцию улицы Мельникайте. Он акцентировал внимание на том, что в Тюмени, страдающей от сокращения зелёных насаждений, будут в ходе реконструкции улицы Мельникайте уничтожено 711 деревьев.

Губернатор Тюменской области признал, что в последнее время в Тюмени шла ожесточённая вырубка деревьев под строительство.

«Количество высаживаемых деревьев должно быть как минимум не меньше, а лучше всего больше того, что мы по законным основаниям сносим при реализации проектов. Это будет принципиальной позицией при формировании городского бюджета на следующий год», — пообещал Моор.

Якобы, когда он был мэром Тюмени, он давал установку на минимизацию вырубки деревьев. А специалисты, расписывая проект на бумаге, исходили из теоретических показателей.

Читайте ранее в этом сюжете: «В целом всё логично»: власти Тюмени ответили на критику блогера

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Городское благоустройство
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