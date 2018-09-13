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Медведев назвал проблемой для экономики Дагестана «серую зону»

Экономика

В Москве состоялась встреча главы правительства РФ с главой Дагестана

Москва, 13 сентября 2018, 16:01 — REGNUM  В Дагестане очень значительная «серая зона» в экономике. Это с одной стороны является большой проблемой, а с другой — резервом для пополнения налоговой базы. Такое мнение высказал 13 сентября председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой Дагестана Владимиром Васильевым.

«В части налоговой модернизации и создания дополнительных источников роста экономики Дагестана и получения дополнительных доходов резервы колоссальные, потому что «серая зона», к сожалению, пока очень и очень значительная», — приводит слова Медведева «Интерфакс».

Согласившись с тем, что налогов в республике собирается значительно меньше, чем на том же Ставрополье, которое сопоставимо по численности с Дагестаном, Васильев рассказал о подвижках, которые уже есть в решении налогового вопроса.

Кроме того, глава Дагестана напомнил о результатах работы с коррупцией, о которых он ранее докладывал на встрече с Владимиром Путиным. Так, по словам Васильева, своих постов лишились около 200 чиновников, ряд из них стали фигурантами громких уголовных дел.

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