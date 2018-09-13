Губернатор Архангельской области заявил об очередном прорыве «Белкомура»

Архангельск, , 16:00 — REGNUM Проект строительства железнодорожной магистрали Белкомур, долгие годы существующий лишь на бумаге, включат в очередной документ. На этот раз речь идет о Стратегии пространственного развития РФ.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-служба правительства Архангельской области, с предложением о включении проекта в Стратегию выступил губернатор региона Игорь Орлов в ходе рабочей встречи с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Медведев поручил включить проект строительства железнодорожной магистрали «Белкомур» в Стратегию пространственного развития Российской Федерации и комплексный план развития магистральной инфраструктуры, а также рассмотреть материалы проекта на межведомственной рабочей группе (при Правительстве Российской Федерации) по вопросам развития железнодорожного транспорта.

«Это, безусловно, прорыв. «Белкомур» наряду с другими проектами вошел в число важнейших для страны. И для всех инвесторов будет понятно, что государство к нему относится серьёзно», — отметил Игорь Орлов.

Напомним, «Белкомур» включен в Стратегию развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, в Транспортную стратегия России на период до 2020 года и целый ряд региональных документов. Однако приступить к практической части реализации проекта до сих пор не удается.

Правительство Республики Коми попыталось продать часть акций «Белкомура» в надежде на то, что это поможет привлечь инвестора и даст стимул для развития и финансирования инфраструктурного проекта. Но аукцион по продаже акций по продаже пакета акций АО «Белкомур» не состоялся по причине отсутствия заявок.

О потенциальных интересантах не раз говорил Игорь Орлов, отмечая, что среди них есть российские компании. Однако до сих никто из них за акциями не пришел.

Добавим, что Стратегия пространственного развития РФ — не единственный прорыв «Белкомура». Весной этого года правительство Архангельской области с гордостью растиражировало новость о том, что Евразийский банк развития (ЕБР) намерен сформировать кредит для реализации проекта «Белкомур» в сумме 258 млрд рублей. Речь идет о синдицированном кредите, который предполагает участия нескольких кредиторов. Пока никто из банковских организаций об участии в этом деле не заявил.

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