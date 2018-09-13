Руденя: энергосистема Тверской области выйдет на новый уровень

Тверь, , 15:55 — REGNUM Масштабные учения энергетиков, которые стартуют в Тверской области 22 сентября, помогут вывести энергосистему региона на новый технологический уровень. Об этом заявил губернатор Игорь Руденя 13 сентября в ходе совместного заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения с руководством штабов ЦФО и субъектов электроэнергетики по вопросам подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2018−2019 годов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, в заседании участвуют глава Тверской области, заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, руководители крупнейших энергокомпаний России, представители всех регионов Центрального федерального округа.

Игорь Руденя, выступая на заседании, отметил, что вопросы готовности объектов энергетики к осенне-зимнему периоду, обеспечения устойчивого электроснабжения потребителей и модернизации энергосетевого комплекса являются приоритетными для правительства Тверской области.

«Буквально через несколько дней в нашем регионе начнутся масштабные учения по расчистке, расширению просек. Мы рассчитываем выйти на совершенно новый технологический уровень энергосистемы Тверского региона и надеемся, что учения будут содействовать достижению результата», — отметил Игорь Руденя.

Он добавил, что Тверская область является вторым регионом после Дагестана, где проводятся подобные учения. В дальнейшем Верхневолжье готово оказать поддержку другим субъектам РФ, где будут реализовываться аналогичные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, учения энергетиков со всей страны начнутся в Тверской области 22 сентября. Всего в них будет задействовано более пяти тысяч специалистов, будет привлечено порядка 800 единиц техники.

В течение трех месяцев в регионе расчистят более 6,5 тыс. гектаров просек и реконструируют около 530 км воздушных линий. Это позволит значительно снизить количество аварий на сетях, минимизировать риски перебоев в электроснабжении на территории региона.

Читайте ранее в этом сюжете: Замглавы Минэнерго РФ высоко оценил работу главы Тверской области Рудени

Читайте развитие сюжета: В энергосистему Тверской области вложат 5 млрд рублей — Руденя