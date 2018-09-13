В «РусГидро» разработают меры поддержки работников предпенсионного возраста

Москва, , 15:41 — REGNUM Дополнительные трудовые и социальные гарантии планируют предоставить работникам предпенсионного возраста в компании «РусГидро» в связи с объявленными президентом России Владимиром Путиным инициативами в сфере реализации планов правительства РФ по повышению пенсионного возраста. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба предприятия.

«Мы должны дать своим работникам предпенсионного возраста дополнительные трудовые и социальные гарантии», — сообщил на совещании с руководителями председатель правления — генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов.

По его словам, все желающие работать на предприятии должны получить такую возможность, а у желающих отправиться на пенсию раньше будет возможность получить поддержку в соответствии с предложенными Путиным инициативами.

Отмечается, что на предприятиях группы «РусГидро» в настоящее время трудоустроены 70 тысяч человек, 20% которых — старше 55 лет. Основной целью кадровой политики компании является развитие потенциала своих работников, защита их социально-экономических прав, обеспечение материальной стабильности и социальных гарантий.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа глава российского государства обратился к гражданам и озвучил свою позицию по пенсионной реформе. Путин назвал целью повышения пенсионного возраста обеспечение устойчивости и стабильности пенсионной системы на долгие годы вперёд.

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Ранее правительство РФ направило в Госдуму законопроект, который предполагает, в частности, повышение возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Документ прошел первое чтение Госдумы 19 июля.