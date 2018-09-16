Почему в стратегии пространственного развития России нет пространства

Москва, , 15:59 — REGNUM Состоявшееся в рамках Московского финансового форума представление стратегии пространственного развития РФ показало огромное количество вопросов, которые еще предстоит решить, проводя эту необходимую для жизни страны стратегию в жизнь. О том, какие опасности и какие задачи ожидают на пути ее реализации, пишет обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Провидческая мысль Михаила Ломоносова о том, что богатство России будет прирастать Сибирью и Северным ледовитым океаном, до сих пор не находит достойного воплощения, несмотря на прошедшие века. Теперь же попытка опереть новую стратегию на предшествующую теорию развития агломераций должна справиться с важнейшей проблемой — как сделать так, чтобы крупные города, пусть их будет даже не пять, а несколько десятков, перестали быть «пылесосами», вытягивающими из периферии ресурсы, население и деньги.

Чудовищная ошибка СССР, например, состояла в принятой в 60-х годах концепции т.н. «неперспективных деревень». Тогда, стремясь укрупнить сельскохозяйственное производство, руководство страны погубило огромное число сёл, жители которых в результате оказались в больших городах. После развала же СССР бегство населения и, соответственно, падение ВВП вне европейской части страны приобрело хронический характер. Если требуется переломить эти тенденции, то стоит ли рассуждать о крупным городах как локомотивах, которые потащат за собой окружающие пространства?

Как на подобные вопросы отвечали при обсуждении стратегии пространственного развития, читайте в статье: Как Собянин опозорил «Вышку»

Читайте также другие статьи Андрея Маленького о стратегиях развития России.