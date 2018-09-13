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Замглавы Минэнерго РФ высоко оценил работу главы Тверской области Рудени

Экономика

Андрей Черезов поблагодарил Игоря Руденю за наведение порядка в сфере энергетики

Замглавы Минэнерго РФ высоко оценил работу главы Тверской области Рудени
Иллюстрация: Пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и замминистра энергетики РФ Андрей Черезов

Тверь, 13 сентября 2018, 15:34 — REGNUM  Ситуация в энергетическом комплексе Тверской области с приходом на пост губернатора Игоря Рудени изменилась в лучшую сторону. Об этом заявил замглавы Минэнерго РФ Андрей Черезов 13 сентября на встрече с главой региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Андрей Черезов и Игорь Руденя обсудили вопросы обеспечения в Тверской области надежного энергоснабжения и реализации мер по развитию отрасли. Встреча состоялась в преддверии совместного заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения с руководством штабов ЦФО по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018−2019 годов.

«Благодарю Вас, что выбрали Тверской регион для проведения такого важного мероприятия. Мы проводим большую работу по повышению устойчивости энергоснабжения, расчистке просек, замене проводов, опор линий электропередач», — отметил Игорь Руденя.

Андрей Черезов отметил, что регион для проведения заседания правительственной комиссии выбран не случайно.

«Я хотел бы вас поблагодарить за ту работу, которую вы ведете с 2016 года по наведению порядка в компании «Тверская генерация». C вашим приходом все сдвинулось с мертвой точки. Сейчас предприятие показывает неплохие показатели по запасам топлива, восстановительным ремонтам, в том числе ремонтам магистральных сетей, которые идут даже с опережением графика и ремонтам распределительных сетей. Нам необходимо совместно вести работу по дальнейшему повышению эффективности предприятия», — отметил Андрей Черезов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Твери проходит совместное заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения с руководством штабов ЦФО по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018−2019 годов, с участием главы Тверской области Игоря Рудени, заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова, представителей крупнейших энергокомпаний России, всех регионов Центрального федерального округа.

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