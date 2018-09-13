Костромские власти обещают отремонтировать дорогу «Пыщуг-Боговарово»

Кострома, , 15:34 — REGNUM В Костромской области отремонтируют дорогу от Пыщуга до Боговарово в течении пяти лет, сообщает пресс-служба губернатора области. Областной дорожный фонд выделяет более 40 миллионов рублей на восстановление самых изношенных участков дороги.

Сейчас подрядные организации восстанавливают верхний слой асфальта на 4 километрах трассы, еще на 6,05 километрах завершаются работы. Местные власти обещают отремонтировать участки дороги в границах села Пыщуг к 1 октября текущего года.

Губернатор Сергей Ситников отметил, что на капитальный ремонт дороги придется потратить больше денег, в связи с тем, что дорожные материалы придется завозить за 500 километров.

«Я сегодня уже сказал дорожникам, что они жителей северо-восточных районов области обижают. Активно делается дорога на Буй, на Нерехту, на Красное-на-Волге, а вот дорога от Пыщуга до Боговарово — нет. Самая тяжелая ситуация в Павинском районе. Перед дорожниками поставлена задача — в течение пяти лет провести капитальный ремонт всего участка дороги до Боговарово. Денег придется потратить гораздо больше. Главная проблема, что дорожные материалы придется завозить за 500 километров. Но дорогу надо однозначно сделать», — сообщил Сергей Ситников.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году костромские власти обещают отремонтировать более 120 километров дорог Костромской области. Это на 19% больше по сравнению с прошлым годом.

Расходы дорожного фонда Костромской области на 2018 год составят около 2,94 миллиардов рублей. 1 миллиард 117 миллионов рублей предусмотрены на: содержание автодорог регионального и межмуниципального значения, содержание искусственных сооружений, устройство 35 километров слоев износа асфальта, приобретение дорожной техники и оборудования.

Отметим, что в планах властей помимо капитального ремонта более 50 километров автомобильных дорог, входит реконструкция 3 мостов. Также планируется комплексный ремонт более 120 километров федеральной трассы «Кострома-Шарья-Киров-Пермь».

В августе 2017 года упомянутая автотрасса была передана с областного баланса на федеральный. Власти области могли тратить на ее ремонт не более 250 млн рублей в год. Передача дороги позволила высвободить средства областного бюджета. Федеральный центр планирует за 3 года привести трассу в порядок. Ремонтом и содержанием стратегически важного объекта занимаются ФКУ «Холмогоры» и «Костромаавтодор».