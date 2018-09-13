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Псковскому областному перевозчику нашли нового директора в Москве

Экономика

«Псковпассажиравтотранс» находится в кризисе последние несколько лет

Псков, 13 сентября 2018, 15:29 — REGNUM  В «Псковпассажиравтотрансе» сменили руководство: генеральный директор госпредприятия Александр Питиримов покинул свой пост, исполнять обязанности руководителя с сегодняшнего дня, 13 сентября, будет Николай Киянец. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, Киянец — опытный управленец, он больше 20 лет проработал в ГУП «Мострансавто».

Государственное предприятие Псковской области (ГППО) «Псковпассажиравтотранс» — основной транспортный перевозчик в регионе. Предприятие обеспечивает три четверти пассажирских перевозок, работает в областном центре — Пскове — и в 17-ти районах Псковской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последние несколько лет предприятие находится в кризисной ситуации. Подвижной состав предприятия нуждается в обновлении — только в Пскове на маршрутах работает более 60 автобусов старше 20 лет.

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