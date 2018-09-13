Москва, , 15:17 — REGNUM Рубль продолжает укрепляться на фоне высокой нефти и низкой потребности банков в рублевой ликвидности. Сегодня, 13 сентября, курс рубля к доллару США опускался почти до 68 рублей. Несмотря на подписанный президентом США указ о санкциях за иностранное вмешательство в выборы США, рубль не отреагировал негативом. Санкционная тема не получает продолжение и в риторике американских сенаторов. Укреплению рубля способствовало и некоторое ослабление американского доллара на международном валютном рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Евгений Колесник.

«Банк России тем временем задействует инструменты «тонкой настройки» валютного рынка, привлекая около 640 млрд рублей у банков на депозитном аукционе 13 сентября. Нефть продолжает находится на высоких уровнях, вблизи отметки в $79 за баррель. В начале недели в Мексиканском заливе была проведена эвакуация ряда сотрудников нефтяных вышек и остановлена добыча в связи с приближающимися ураганами. Вероятность их появления прямо рядом с нефтяными платформами к концу недели возросла, что может подтолкнуть нефтяные цены на более высокие уровни в краткосрочной перспективе», — считает эксперт.

И всё же ждать сильного укрепления рубля не стоит. Рубль уже показал новые минимумы в понедельник, опустившись до отметки в 70 рублей за доллар и 81 к евро. Неопределенность с глубиной санкционного давления со стороны США продолжает сохраняться. Самым «значимым» обсуждаемым санкционным оружием со стороны США остается возможная «заморозка» финансовых активов шести государственных российских банков. Глава ВТБ Андрей Костин также «порадовал» валютных вкладчиков, что их вклады могут быть выданы в других валютах (не в долларах). Всё это создает давление на российскую валюту, провоцируя ее ослабление в среднесрочной перспективе.

«14 сентября пройдет очередное заседание Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос изменения ключевой ставки. После резкого демарша турецкого ЦБ с повышением ставки до 24% глобальные риски для валют развивающихся рынков снизились. Это вполне может быть весомым поводом для Банка России сохранить ставку на текущем уровне. Давление на рубль сохранится как минимум до начала ноября. Однако к концу текущей недели можно ожидать определенного укрепления рубля в рамках коррекции до отметок 67,96−68 за американский доллар», — полагает Колесник.

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