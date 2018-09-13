Проект легкого метро в Воронеже оценивают в 30 млрд рублей

Воронеж, , 14:46 — REGNUM Стоимость реализации проекта строительства легкого метрополитена в Воронеже по проекту, представленному японской стороной, оценивается в сумму около 30 млрд рублей.

«Уровень инвестиций пока очень предварительный — весь этот проект может стоить порядка 30 млрд рублей. Но, конечно, сейчас очень многое зависит от того, на сколько изменится стоимость земельных участков, и от того, что могут вложить в этот проект девелоперы», — цитирует ТАСС заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса.

Он добавим, что проект разрабатывается в рамках работы российско-японской рабочей группы по вопросам городской среды и является ключевым.

«Город Воронеж — миллионник, там необходимо развивать транспортную систему», — сказал Чибис, отметив, что если проект будет реализован удачно, опыт может быть распространен на другие российские города.

Как сообщало ИА REGNUM, о проекте метрополитена в Воронеже заговорили в апреле 2017 года — тогда был представлен проект строительства двух веток, предварительно оцененный в миллиард евро. В течение нескольких месяцев велись активные дискуссии вокруг проекта, а в конце декабря 2017 года Алексей Гордеев, который буквально за несколько дней до этого покинул пост губернатора Воронежской области, чтобы занять должность полпреда президента по ЦФО, заявил, что переговорный процесс по реализации проекта ведется активно, он проходит согласования в министерствах и ведомствах. В середине февраля уже этого года стало известно о создании на базе областного казенного учреждения «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов» специального подразделения, которое должно заняться подготовкой к проектированию и запуску легкорельсового транспорта в областном центре.

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