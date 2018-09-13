В Ярославле на борьбу с гололедом потратят 30 миллионов

Ярославль, , 14:34 — REGNUM Мэрия Ярославля открыла закупку на поставку противогололёдных материалов на зимний период 2018—2019 годов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Мэрия решила закупить 10 тысяч тонн песка и 3,5 тысячи тонн технической соли, 1 тысячу тонн гранитного щебня, 180 тонн противогололедного реагента и 12,5 тысяч тонн природного минерального рассола.

Мы используем все то же самое, что в прошлом году. Песко-соляной смесью обрабатывают промышленные зоны. В центре Ярославля этот материал стараются не применять. Эта смесь используется на мостах, окружных дорогах. Реагент используется, в основном, на тротуарах. Жидкий реагент — природный рассол — применяется на большинстве ярославских дорог. Мраморно-гранитной крошкой обрабатываются тротуары», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.

На борьбу с гололедом планируют потратить 30,6 млн рублей. Закупки пройдут на средства бюджета города Ярославля на 2018 год в размере 19,6 млн, еще 10,9 млн потратят из бюджета города 2019 года.