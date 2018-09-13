«С работником придется расставаться, если он физически не сможет работать»

Ижевск, , 14:26 — REGNUM Абсолютно точная и проверенная цифра, что количество трудоспособного населения страны гораздо меньше так называемых мудрых людей, имеющих богатый жизненный опыт. Всё логично просто: либо нынешнее работающее поколение обеспечивает пенсионерам выплату пенсий, либо мудрые люди, которым и так непросто жить на пенсию, будут испытывать дополнительные трудности, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор Зоопарка Удмуртии Светлана Малышева.

«Поэтому повышение пенсионного возраста должно быть, может быть, не на такое количество лет, как было представлено первоначально (женщинам на восемь лет), а немного меньше. Этот факт встревожил практически всех. Хорошо, что президент РФ Владимир Путин снизил пенсионный возраст для женщин. Кроме того, важно, что сохраняются льготы гражданам, живущим и работающим на Крайнем Севере», — отметила эксперт.

По её мнению, без некого фанатизма поднять возраст можно и нужно, независимо от того, кто и как на это скептично реагирует. Продолжительность жизни постепенно увеличивается. Значительно вырос уровень жизни населения, достаточно вспомнить 90-е годы, когда в магазинах ничего не было, пустые прилавки. Все предпосылки для внесения изменений в пенсионное законодательство назрели.

«Что касается уголовной ответственности работодателей, то этот вопрос ещё обсуждается в Государственной думе РФ. Если будет закон, то работодатели его будут исполнять. Но всё зависит от конкретного работника, надо подходить индивидуально. Есть люди, которые имеют хронические болезни, и им тяжело дорабатывать до пенсии, есть лентяи, при этом есть очень возрастные работники, которые работают добросовестно и говорят: «пока я работаю, я живу». То есть если человек физически не способен работать по медицинским показателям, то с ним придётся расставаться, и, думаю, он сам будет это понимать. Никто не уволит сотрудника предпенсионного возраста, если ему позволяет здоровье и он хочет и способен трудиться», — высказала свое мнение Малышева.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»