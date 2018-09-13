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В Приморском крае началось строительство самого большого сухого дока

Экономика

Состоялась заливка первого кубометра бетона в основание нового дока

Большой Камень, Приморский край, 13 сентября 2018, 14:04 — REGNUM  В городе Большой Камень Приморского края началось строительство самого большого в России сухого дока. Об этом сообщается на сайте судостроительного комплекса «Звезда».

Согласно сообщению, 12 сентября 2018 года состоялась заливка первого кубометра бетона в основание нового дока. Крупнейший сухой док будет использоваться для строительства большинства типов существующих и перспективных судов практически без ограничения тоннажа и спускового веса корпусов.

Отмечается, что «Звезда» планирует сдать в эксплуатацию самый крупный сухой док в России в 2020 году, на три года раньше заявленного срока.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин, общаясь с рабочими завода в Большом Камне, заявил, что строительство в Приморье судоверфи «Звезда» является проектом общенационального масштаба.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин назвал судоверфь «Звезда» проектом общенационального масштаба

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