В Волгограде ищут подрядчика для реставрации монумента «Родина-мать зовёт!»

Волгоград, , 13:40 — REGNUM В Волгограде на реставрацию монумента «Родина-мать зовёт!» выделено почти 20 млн рублей. Сейчас Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации ищет подрядчика работ на сайте госзакупок, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Прием заявок от компаний будет идти до 2 октября 2018 года. Согласно конкурсной документации, фирма-победитель должна будет отремонтировать металлические конструкции и произвести реставрацию штукатурной отделки. Кроме того, в списке производственных работ — приспособление инженерных систем и оборудования, а также систем электрообеспечения.

Работы должны будут завершиться до 30 ноября 2018 года.

Как отметил портал «Волга-Каспий», ранее внутри монумента заменили 99 стальных канатов, на это было потрачено почти 58 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году стало известно, что Министерство культуры России готово выделить для реставрации Родины-матери 2 млрд рублей. 14 июня 2018 года у подножия Мамаева кургана был открыт парк. Его площадь составляет 8 га. Здесь высажено более 3 тыс. деревьев и кустарников, установлена светодиодная арка высотой 12 метров и светомузыкальный фонтан, а также организован зеленый амфитеатр, в котором могут находиться до 200 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: «Родину-мать» в Волгограде отремонтируют «без спешки и штурмовщины»