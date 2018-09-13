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В Италии обсуждают последствия возможного снижения пенсионного возраста

Экономика

Эксперты считают, что позитивный эффект будет кратковременным

Рим, 13 сентября 2018, 13:39 — REGNUM  Итальянские эксперты обсуждают последствия для экономики в случае возможного снижения возраста выхода на пенсию, сообщает Agenzia Italia в четверг, 13 сентября.

Правительство Италии готовится пересмотреть пенсионную реформу. Основной вариант — введения «квоты 100»: право выхода на пенсию будет иметь гражданин, сумма возраста и трудового стажа которого равна 100 (к примеру, проработавший 38 лет 62-летний гражданин).

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что считает верным введение «квоты 100» с одновременным установлением возможности выхода на пенсию в 62 года. Другой вариант, 64 года — «это слишком много», уверен политик.

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Эксперты, чье мнение приводит агентство, отмечают, что вице-премьер ошибается, когда говорит, что из-за снижения пенсионного возраста молодым людям будет проще найти работу. Связи между двумя этими процессами нет, считают опрошенные эксперты. Сейчас высокая молодежная безработица (более 35%) — одна из основных проблем экономики страны.

Снижение пенсионного возраста может привести к краткосрочному позитивному эффекту, но затем снизит устойчивость пенсионной системы, а также, возможно, приведет и к росту безработицы.

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Экономика Италии
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