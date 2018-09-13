Еврокомиссия считает Италию «проблемой» для еврозоны

Рим, , 13:31 — REGNUM Италия является «проблемой в зоне евро», заявил в четверг, 13 сентября, еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московичи, передает Corriere della Sera.

Комиссар призвал правительство Италии принять такой бюджет на 2019 год, который будет «заслуживать доверия» — другими словами, не планировать существенного роста расходов и дефицита.

Московичи напомнил, что государственный долг Италии составляет 130% ВВП, и отметил, что в таких условиях превышать норму максимального дефицита бюджета в 3% ВВП пойдет во вред самой Италии.

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В правительстве Италии рассматривают возможность увеличения бюджетных расходов, а также предлагают Еврокомиссии не учитывать инвестиции в инфраструктуру при подсчете данных дефицита.