Ученые обсуждают пространственное развитие России на ассамблее в Барнауле

Барнаул, , 13:18 — REGNUM Девятая Ежегодная научная ассамблея Ассоциации российских географов-обществоведов (АРГО) начала свою работу в Барнауле. Крупнейшее мероприятие с участием видных ученых России и еще десятка стран, посвящено современным тенденциям пространственного развития и приоритетам общественной географии, сообщила 13 сентября пресс-служба Алтайского государственного университета (АлтГУ).

«В Алтайском госуниверситете собрался весь цвет профессионального сообщества географов-обществоведов: от Владивостока до Калининграда. На ассамблее представлена вся наша огромная страна, отдельными школами, лидерами науки, молодыми учеными», — сказал на церемонии открытия конференции президент АРГО, профессор Александр Дружинин.

Он подчеркнул, что в мероприятии участвуют коллеги из Польши, Германии, Франции, Китая, Боснии и Герцеговины.

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В свою очередь академик РАН, вице-президент Русского географического общества, профессор Петр Бакланов сообщил, что о масштабных задачах в сфере создания программы пространственного развития России говорил в своем послании парламенту президент РФ Владимир Путин.

«В ходе сегодняшнего собрания я намерен призвать коллег к созданию инициативных программ по решению существующих задач экономической географии», — сказал Бакланов.

Работу ассамблеи продолжило пленарное заседание Международной научной конференции «Современные тенденции пространственного развития и приоритеты общественной географии».

Ранее на сайте Минэкономразвития РФ был опубликован проект Стратегии пространственного развития России до 2025 года. Стратегия может быть принята до конца 2018 года, однако в текущей редакции она вызвала критику экспертного сообщества.

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