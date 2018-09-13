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Ставропольский край: в Невинномысске построят путепровод за 1,8 млрд рублей

Экономика

Деньги выделены

Невинномысск, Ставропольский край, 13 сентября 2018, 13:14 — REGNUM  Новый путепровод стоимостью 1,8 млрд рублей построят в городе Невинномысске Ставропольского края. Проект планируется реализовать до 2020 года. Как сообщила пресс-служба горадминистрации, 12 сентября депутаты приняли поправки в бюджет города, учитывающие ассигнования на строительство.

На 2018 год для начала работ региону из федерального и краевого бюджета при софинансировании выделено 408 миллионов рублей, на 2019 год предусмотрено 717 миллионов рублей, на 2020 год — 576 миллионов рублей.

Путепровод через железнодорожную линию в Невинномысске соединит улицы Ступную и Партизанскую. Путепровод будет состоять из четырех полос для движения, с обеих сторон — пешеходные тротуары, предусмотрены две кольцевые развязки.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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