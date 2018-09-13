У Росатома есть компетенции для решения проблемы опасных отходов

Владивосток, , 12:59 — REGNUM Росатом готов взяться за решение проблемы опасных отходов. Соответствующий проект представил на сессии Восточного экономического форума, посвященной экологии, глава Росатома Алексей Лихачев. Напомним, в мае этого года Министерство природных ресурсов предложило сделать госкорпорацию федеральным оператором по обращению с опасными отходами. Как сообщил Лихачев, проект оценивается в 36 млрд рублей. 52% в нем будут средства Росатома, 48% — средства государства. Возможно привлечение инвесторов, в том числе иностранных.

Концепция проекта предусматривает создание информационной системы, инвентаризацию имеющихся объемов отходов. Предприятия смогут сами выбирать, будут ли они утилизировать опасные отходы сами (создавая необходимые мощности и развивая компетенции под контролем государства и общества) или передавать их на утилизацию национальному оператору. Соответствующие поправки в законодательство уже подготовлены и ожидают рассмотрения.

«В России накоплены немалые объемы отходов I и II классов опасности, — напомнил глава общероссийской общественной экологической организации «Подорожник» Юрий Раптанов. — Они считаются наиболее опасными после радиоактивных и требуют вдумчивого, грамотного и прозрачного обращения и утилизации. Поэтому система по обращению с отходами I и II классов опасности жизненно необходима, чтобы их образование, перемещение, обезвреживание и утилизация находились под постоянным контролем, чтобы были созданы необходимые мощности для обращения с опасными отходами. Это непременно положительно скажется на окружающей среде и здоровье населения».

«Предприятия, работающие с опасными отходами требуют особого внимания и некоторые из них представляют из себя мину замедленного действия, — подчеркнул он. — Площадки, где хранятся эти отходы, не всегда в надлежащем состоянии. Есть предприятия, которые вроде бы дышат на ладан, но при этом продолжают работать и хранить соответствующие запасы непереработанных и неутилизированных отходов. В этой связи кому, как не Росатому, реализовавшему ФЦП ЯРБ-1 и 2, заниматься утилизацией этих отходов, которые представляют для людей и экологии не меньшую опасность, чем радиационные. Как справедливо заметил Алексей Лихачев, у госкорпорации уже накоплен весьма приличный опыт работы с опасными продуктами жизнедеятельности человека».

«С моей точки зрения, у Росатома есть необходимые компетенции и технологии, чтобы в полной мере решить этот вопрос. У госкорпорации есть много гражданских высокотехнологических разработок, которые конкурентны по отношению к западным технологиям. Уверен, что с переработкой опасных отходов Росатом справится профессионально. Сложно представить, кто еще смог бы справиться с такими задачами, — подчеркнул Раптанов. — Уверен, что инвесторы, желающие участвовать в этом проекте, найдутся. Это долгосрочная инвестиция, перспективная и прибыльная. Думаю, с участием Росатома проект успешно реализуется в положенные сроки».