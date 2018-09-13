«Работающие пенсионеры — золотой фонд каждого предприятия»

Чебоксары, , 12:42 — REGNUM Повышать пенсионный возраст. Основные причины такого шага достаточно ясно объяснял президент РФ Владимир Путин. Глава государства прав, что эту проблему нельзя откладывать и необходимо предпринимать шаги по её решению сейчас, заявила корреспонденту ИА REGNUM заслуженный врач Российской Федерации, заслуженный врач Чувашской Республики, председатель общественного совета при министерстве здравоохранения Чувашской Республики, пенсионерка Валентина Теллина.

Особое одобрение у граждан вызвали послабления, которые сделал президент в отношении женщин и многодетных матерей. Женщина занята круглые сутки, на нее ложится большая нагрузка, и то, что снизили пенсионный возраст и сохранили льготный выход на пенсию многодетных матерей, это очень хорошо», — отметила эксперт.

По её мнению, повышать пенсионный возраст можно, потому что у очень многих граждан в возрасте 55−65 лет есть желание работать. Когда люди достигают пенсионного возраста и им позволяет здоровье, они все стремятся работать и остаются на рабочих местах. Самое главное, чтобы эти рабочие места были. Те сотрудники, которые достигли пенсионного возраста и продолжают работать, — это золотой фонд каждого учреждения или предприятия.

«Ни для кого не секрет, что к пенсионному возрасту выявляются болезни и растут расходы на медикаменты, поэтому власти должны сделать всё возможное, чтобы в стране было качественное и доступное здравоохранение. В это направление обязательно нужно вкладывать средства для того, чтобы граждане были здоровы. Законодательно будет утверждено два оплачиваемых дня на диспансеризацию, важно, чтобы работники захотели проходить эту диспансеризацию. Шаги властей правильные, но стоит обратить внимание на здравоохранение», — высказала свое мнение Теллина.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»