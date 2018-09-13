Москва, , 12:27 — REGNUM Цены на нефть 12 сентября вечером резко выросли. Североморская смесь Brent практически протестировала уровень $80 за баррель. Отчет министерства энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов показал резкое снижение коммерческих запасов сырья на 5,3 млн баррелей за прошедшую неделю. Прогнозы по снижению запасов были гораздо более скромными, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

«Кроме того, добыча нефти за неделю в США, сократилась на 100 тысяч баррелей до 10.9 млн, что, вероятнее всего связано с продвижением урагана «Флоренс», одним из мощнейших ураганов за много лет», — отметил эксперт.

Сегодня, 13 сентября, на рынке нефти наблюдается коррекция, но коррекция в зоне достигнутых максимумов. Brent торгуется в зоне $79.00, а WTI около отметки $69.30. Сегодня возможны смещения финансовых потоков на рынке Forex после оглашения результатов заседаний ЕЦБ и Банка Англии. Динамика доллара США окажет влияние и на сырьевые площадки.

«Принципиально важными уровнями для нефтяных фьючерсов являются уровни $79,40 для Brent и $69,60 для WTI. Вероятно, что сегодня будет наблюдаться консолидация нефтяных цен вокруг указанных уровней с незначительным (около $0,5) отклонением в обе стороны», — считает Егоров.

Читайте также: Нефть получает поддержку от погодных условий