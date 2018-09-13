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Трутнев рассказал о недостатках прошедшего во Владивостоке ВЭФ

Экономика

Организаторы форума в следующий раз «сошьют» форум по вертикали, превратив его в целостное мероприятие, перетекающее в принятие решений

Владивосток, 13 сентября 2018, 11:58 — REGNUM  В организацию Восточного экономического форума (ВЭФ) 2019 года будут внесены изменения, в частности, его мероприятия будут «сшиты по вертикали», заявил полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. Об этом сообщает 13 сентября корреспондент ИА REGNUM.

В ходе итоговой пресс-конференции по результатам ВЭФ-2018 Трутнев отметил, что президент России Владимир Путин согласовал изменения в структуру следующего форума.

«Мы пришли к выводу, что форум «не сшит» по вертикали. Люди обсуждают, принимают решения, и что дальше?» — задался вопросом он.

По его мнению, на ВЭФ существует разрыв между решениями, которые принимают ведомства и бизнесмены — и уровнем обсуждения руководителей государств, принимающих участие в мероприятиях.

Также полпред рассказал, что попросил Владимира Путина «сделать в следующем году несколько иначе».

«Мы выберем несколько направлений особо важных для развития Дальнего Востока по логистике, инфраструктуре и модераторы будут ему сообщать о принятых решениях и предложениях», — отметил Трутнев.

Организаторы форума таким образом «сошьют» форум по вертикали, «превратив его в целостное мероприятие, перетекающее в принятие решений», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке с 11 по 13 сентября проходил IV Восточный экономический форум. 10 сентября на форум прибыл Владимир Путин, который по приезду провел заседание президиума Госсовета по вопросам развития Дальнего Востока. На форум прибыло порядка 6 тыс. гостей из 60 государств.

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Восточный экономический форум
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