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Ярославль против курортного сбора в городах Золотого кольца

Экономика

Пока турпоток не будет стабильным

Ярославль против курортного сбора в городах Золотого кольца
Ярославль

Ярославль, 13 сентября 2018, 11:45 — REGNUM  Ярославское туристическое сообщество против желания Министерства финансов ввести туристический сбор в городах туристического маршрута «Золотое кольцо». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Первый замминистра финансов России Леонид Горнин в рамках Московского финансового форума 7 сентября заявил, что Минфин поддержит идею введения туристического сбора в городах Золотого кольца России, если они обратятся в ведомство с такой инициативой.

Сейчас не то время, чтобы вводить туристический сбор. В данный момент наблюдается падение туристического потока, по сравнению с началом двухтысячных годов. Сначала надо выровнять ситуацию, сделать Золотое кольцо более привлекательным, обновленным, чтобы оно было интересным не только тем, кто рожден в Советском Союзе, но и молодежи, семьям с детьми. И только после этого можно будет этот вопрос рассматривать», — сказала корреспонденту ИА REGNUM советник по туризму мэра Ярославля Ольга Лилеева.

В Ярославле этот вопрос пока не поднимают. Ольга Лилеева считает, что никакой из городов, входящий в маршрут, не может ввести такой сбор самостоятельно. Создан Союзов городов Золотого кольца, и любые нововведения принимаются консолидированно. Никто из городов пока инициативу не проявил.

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Введение курортного сбора в регионах России
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