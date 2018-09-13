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Путин отметил приоритет рационального освоения ресурсов Мирового океана

Экономика

В Санкт-Петербурге стартовал II Международный рыбопромышленный форум

Путин отметил приоритет рационального освоения ресурсов Мирового океана
Луи Галле. Семья рыбака (фрагмент). 1848

Санкт-Петербург, 13 сентября 2018, 11:32 — REGNUM  Актуальность рационального освоения ресурсов Мирового океана отметил президент России Владимир Путин, приветствуя участников и гостей II Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге. Телеграмма главы государства опубликована 13 сентября пресс-службой Кремля.

Президент напомнил, что предприниматели, эксперты и представители власти второй раз встречаются в Петербурге для обсуждения актуальных тем отраслевой повестки. Среди таковых — рациональное освоение ресурсов Мирового океана, обеспечение устойчивого рыболовства и глобальной продовольственной безопасности.

«В России этим вопросам уделяется приоритетное внимание», — отметил Путин.

Так, в России действует масштабная программа по обновлению производственных мощностей рыбохозяйственного комплекса, идет строительство современных рыбоперерабатывающих заводов и судов.

II Международный рыбопромышленный форум проходит 13−15 сентября в Санкт-Петербурге при участии представителей 50 стран. Заявленная тема мероприятия — «Мировое рыболовство — 2050: рынки, ресурсы, технологии».

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Рыболовство, разведение, переработка рыбы и морепродуктов
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