Путин отметил приоритет рационального освоения ресурсов Мирового океана

Санкт-Петербург, , 11:32 — REGNUM Актуальность рационального освоения ресурсов Мирового океана отметил президент России Владимир Путин, приветствуя участников и гостей II Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге. Телеграмма главы государства опубликована 13 сентября пресс-службой Кремля.

Президент напомнил, что предприниматели, эксперты и представители власти второй раз встречаются в Петербурге для обсуждения актуальных тем отраслевой повестки. Среди таковых — рациональное освоение ресурсов Мирового океана, обеспечение устойчивого рыболовства и глобальной продовольственной безопасности.

«В России этим вопросам уделяется приоритетное внимание», — отметил Путин.

Так, в России действует масштабная программа по обновлению производственных мощностей рыбохозяйственного комплекса, идет строительство современных рыбоперерабатывающих заводов и судов.

II Международный рыбопромышленный форум проходит 13−15 сентября в Санкт-Петербурге при участии представителей 50 стран. Заявленная тема мероприятия — «Мировое рыболовство — 2050: рынки, ресурсы, технологии».