В российском офшоре зарегистрирован первый резидент

Владивосток, , 11:26 — REGNUM В специальном административном районе на острове Русский в Приморском крае был зарегистрирован первый резидент, сообщает 13 сентября РИА Новости со ссылкой на главу Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов.

По его словам, им стала компания Finvision Holdings, которая ранее находилась под кипрской юрисдикцией. Компания — основной акционер банка «Восточный».

"Это говорит о том, что созданы комфортные условия для возврата в Россию капитала», — заявил Тихонов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал пакет законов о создании льготных зон работы для иностранных компаний на острове Русский во Владивостоке и острове Октябрьский в Калининградской области.

Резидентами офшорных зон смогут стать компании, зарегистрированные за рубежом. В то же время, согласно законопроекту, финансовые кредитные и некредитные организации, а также операторы платежных систем резидентами являться не будут.

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