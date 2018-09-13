Абэ предложили «погромче» заявлять о желании инвестировать в РФ

Владивосток, , 11:26 — REGNUM Крупный японский бизнес неохотно инвестирует в инфраструктуру Дальневосточного федерального округа (ДФО) в силу того, что пока не выработана соответствующая официальная госполитика Японии в этой сфере, заявил полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев. Об этом сообщает 13 сентября корреспондент ИА REGNUM.

В ходе итоговой пресс-конференции по результатам ВЭФ Трутнев отметил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ «недостаточно громко» заявляет о готовности инвестировать в российскую экономику.

По его словам, никто из руководителей крупных национальных компаний Японии не захочет инвестировать в Россию, если нет соответствующей госполитики, если само руководство Японии не приветствует такие инвестиции.

«Присутствие Абэ на форуме говорит, что он заинтересован, но, судя по доле японских инвесторов в доле инвестпроектов на ДВ, видимо, желание премьера должно быть более громким», — отметил Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полномочный представитель президента России в ДФО заявил, что российская сторона ждет более активных действий со стороны японских властей в отношении развития Курильских островов.

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