«Дальний Восток выполняет функцию экономической разведки»: Трутнев

Владивосток, , 11:23 — REGNUM Дальний Восток выполняет функцию экономической разведки России, заявил полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев, выступая на итоговой пресс-конференции в день закрытия IV Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает 13 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Трутнев отметил, что Россия никогда ранее не использовала те методы, что сейчас используются для развития Дальнего Востока, что создает определенные трудности.

«Дальний Восток выполняет функцию экономической разведки и поиска наиболее эффективных способов развития. Мы ни на один день не останавливаемся. Мы будем анализировать практики соседей и сами думать. Я считаю хорошим знаком, что 4 года назад у нас было 2% иностранных инвестиций, а сейчас под 30%. Это значит, что мы будем накапливать инвестиции и создавать новые конкурентные предприятия», — заявил Трутнев.

Напомним, что в итоговой пресс-конференции Трутнева, в которой обсуждались промежуточные результаты подходящего к концу ВЭФ, полпред отметил, что было заключено 175 соглашений на сумму 2,9 трлн рублей, что стало рекордным по отношению к трем предыдущим форумам.