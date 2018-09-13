«Не повышать пенсионный возраст опасно для экономики»

Киров, , 11:23 — REGNUM Откладывать повышение пенсионного возраста нельзя. Это как болезнь, которую надо лечить, не затягивая. Это тяжелое решение, но чем больше тянуть, тем тяжелее будет в дальнейшем для бюджета страны, для Пенсионного фонда РФ (ПФР)), и для каждого из граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Законодательного Собрания Кировской области, сопредседатель регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Кировской области Роман Титов.

Стоит отметить, что это не пенсионная реформа, а изменения в пенсионном законодательстве, поскольку сама суть пенсионной системы не изменяется, повышается только возраст, а конституционные меры, пакет социальных смягчающих мер, который предложил президент РФ Владимир Путин, остаются. Все они представлены для рассмотрения в Государственную думу РФ, что сделает переход к нововведениям в пенсионной системе более плавным.

«Оттягивать эту проблему больше было нельзя, это опасно для экономики. В России большое количество скрыто занятых людей, которые не платят взносы в ПФР. Нужно заняться вопросом по выбеливанию «серых» зарплат. Плюс количество пенсионеров практически достигло числа работающих. Кроме того, важный вопрос — на сегодняшний день размеры пенсий низкие. Правительство предлагает увеличить пенсии за счет изменения параметров пенсионной системы. Шаг по повышению пенсионного возраста очень трудный, который люди не принимают, но он очень важный, это горькое, но необходимое лекарство», — высказал свое мнение Титов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»