Польский бизнес заинтересован в открытии своих предприятий в России

Москва, , 11:25 — REGNUM 12 сентября в посольстве Польши в России прошла встреча представителей крупнейших европейских компаний, передает корреспондент ИА REGNUM. Она состоялась по инициативе посольства, Ассоциации европейского бизнеса и Клуба польского бизнеса в Москве.

Каждый год более 200 представителей европейского бизнеса, включая российских предпринимателей, собираются, чтобы в неформальной обстановке поговорить об экономических возможностях, развитии сотрудничества и новых перспективах для европейских компаний на российском рынке.

Выступая на открытии встречи, посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк обратил внимание на то, что по итогам 2017 года оборот польско-российской торговли существенно вырос. Правда, частично это связано с ростом злотого по отношению к рублю, что чисто арифметически умножило показатели. Также следует учитывать и то, что после 2014 года экономические отношения между двумя странами резко пошли на спад. Но, отметил в заключение своего выступления посол, тот факт, что наблюдается оживление, уже хорошо.

Со своей стороны заметим, что обмен санкциями привел в значительному изменению как структуры польского экспорта в Россию, так и заставил польских бизнесменов задуматься о создании собственных предприятий в российских регионах. Например, в марте сего года делегация Клуба польского бизнеса в Москве побывала в Псковской области по приглашению местного Агентства инвестиционного развития и ознакомилась с инвестиционными возможностями провинции.

После того как сельскохозяйственное сырье из Польши перестало поступать в Россию, польские бизнесмены стали расширять ассортимент своей продукции за счет химической продукции и промышленной. Например, горнорудного оборудования. Что касается правительственного уровня, то на сегодня узкие места существуют в сфере международных транзитных перевозок, по которым два раза в год собирается смешанная комиссия.

Не исключено также, что в будущем отдельного урегулирования потребует ситуация в части проекта расширения порта Эльблонга, которое Варшава связывает с работами по рытью канала через Балтийскую (Вислинскую косу). Напомним, что Москва обращает внимание на опасность польского проекта для экологии Калининградского залива. Недавно заместитель министра сельского хозяйства России — глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков выразил протест в письме комиссару ЕС по окружающей среде, морским делам и рыболовству Кармену Велли.