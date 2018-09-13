Во Владивостоке обсудили совершенствование таможенного контроля в портах

Владивосток, , 11:14 — REGNUM Участники выездного заседания экспертного совета по развитию внешнеэкономической деятельности (ВЭД) Госдумы России обсудили на площадке Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) совершенствование технологий таможенного контроля в морских портах, сообщает 13 сентября пресс-служба предприятия.

В совещании приняли участие председатель совета, депутат Госдумы Андрей Ветлужских («Единая Россия»), представители местных властей, надзорных органов, транспортных компаний и бизнеса. Они обсудили применение технологий, которые будут способствовать развитию транзитного потенциала Дальнего Востока.

Стороны отметили, что ключевой задачей таможенных органов и компаний, специализирующихся на перевалке грузов, является сокращение времени прохождения грузов через порты.

Также были отмечены инициативы ВМТП в части сокращения времени прохождения контейнеров через порт. Их позволили реализовать нормы закона «О свободном порте Владивосток». Благодаря изменениям в законодательстве, порт внедрил новые правила предоставления сведений, что позволило сократить сроки таможенного оформления и контроля от нескольких суток до нескольких часов.

Напомним, закон «О свободном порте Владивосток» был принят в 2015 году. Он позволил обеспечить взаимодействие органов власти и хозяйствующих субъектов в Приморье и использовать преимущества региона для интеграции России в экономическое пространство государств Азиатско-Тихоокеанского региона.

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