Четверг, 13 Сентября 2018 года
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Власти Приморья и Росстандарт договорились о контроле качества топлива

Экономика

Стороны будут противодействовать недобросовестной конкуренции, бороться с контрафактом и фальсификатом

Власти Приморья и Росстандарт договорились о контроле качества топлива
Иллюстрация: Mustangoil.ru
Бензин

Владивосток, 13 сентября 2018, 11:07 — REGNUM  Соглашение о совместной работе по улучшению качества топлива, реализуемого в Примрье, заключили в рамках Восточного экономического форума власти региона и Росстандарт. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба администрации края.

Документ подписали губернатор Приморья Андрей Тарасенко и глава Росстандарта Алексей Абрамов. В соглашении говорится о сотрудничестве по обеспечению качества и соответствия стандартам моторного топлива, которое выпускается и реализуется в регионе. Также предусмотрено повышение уровня доверия к результатам оценки продукции.

Стороны договорились противодействовать недобросовестной конкуренции, бороться с контрафактом и фальсификатом, вместе совершенствовать системы контроля и повышать заинтересованность участников топливного рынка в добросовестной работе.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября во Владивостоке завершается IV Восточный экономический форум. В рамках форума по состоянию на утро 13 сентября заключено 175 соглашений на сумму около 3 трлн рублей, заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

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