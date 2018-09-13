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Трутнев рассказал, кто поднимет уровень жизни населения ДФО

Экономика

Ежегодно в стране создаются федеральные законы для улучшения условий ведения бизнеса

Владивосток, 13 сентября 2018, 11:00 — REGNUM  Достойные условия для жизни населения Дальневосточного федерального округа (ДФО) российская власть намерена создавать путем улучшения условий ведения бизнеса в регионах округа, заявил в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев. Об этом сообщает 13 сентября корреспондент ИА REGNUM.

В ходе итоговой пресс-конференции по результатам ВЭФ Трутнев подчеркнул, что в России ежегодно создаются федеральные законы для улучшения условий ведения бизнеса.

«У нас триллионные соглашения, строятся новые предприятия. Мы будем вместе с работодателями создавать условия, чтобы люди достойно зарабатывали и жили», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Юрий Трутнев заявил, что государство не будет заставлять население ДФО оставаться на Дальнем Востоке.

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Восточный экономический форум
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