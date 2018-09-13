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Трутнев заявил о личной готовности защищать честных инвесторов

Экономика

«Мы системно будем создавать максимально твердую защиту инвестора и продолжать в частном порядке работать с организациями, которые это давление оказывают»

Владивосток, 13 сентября 2018, 10:46 — REGNUM  Вопрос защиты интересов инвестора обсудил полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев, выступая на итоговой пресс-конференции в день закрытия IV Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает 13 сентября корреспондент ИА REGNUM.

«Очень трудно решить этот вопрос системно. У нас есть компании, которые соблюдают и не соблюдают закон. Если объявить поголовную амнистию всем компаниям в ТОРах — это несправедливо», — заявил Трутнев, отмечая, что нельзя считать бизнес априори и всегда правым.

Полпред сообщил, что для того, чтобы разобраться в ситуации, он лично вмешивается и проверяет всю доходящую до него информацию о неправомерных действиях силовых органов в отношение бизнеса.

«И при этом я всегда изначально становлюсь на сторону инвестора, если только я не вижу нарушений с их стороны. Я уже выходил с целым рядом предложений смягчения административных режимов… Мы системно будем создавать максимально твердую защиту инвестора и продолжать в частном порядке работать с организациями, которые это давление оказывают», — отметил полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев, выступая на итоговой пресс-конференции, где обсуждались промежуточные результаты работы ВЭФ, также пообещал донести до президента России некоторые инициативы касательно отдельных условий для дальневосточников в рамках пенсионной реформы, а также решить проблему газификации региона с учетом интересов его жителей.

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Восточный экономический форум
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