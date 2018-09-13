Ростовские власти затянули сроки открытия музея «Россия – моя история»

Ростов-на-Дону, , 10:47 — REGNUM Власти Ростова-на-Дону в очередной раз перенесли дату открытия интерактивного музея «Россия — моя история» в парке Имени Островского. Сити-менеджер донской столицы Виталий Кушнарёв сообщил, что объект примет первых посетителей в середине октября.

По словам главы администрации областного центра, строительная часть была завершена до 1 сентября. В настоящее время ведётся монтаж экспозиционного оборудования стоимостью 124 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году, когда донские власти заявили о готовности присоединяется к реализации проекта «Россия — моя история», разместить музей предполагалось рядом со строящимся к ЧМ-2018 стадионом. Под исторический парк было предусмотрено около 5,5 тыс. кв. метров. Тогда же сообщалось о том, что объект будет открыт летом 2018 года.

Позже власти отказались от идеи построить музей на левом берегу Дона, так как сочли выделенный участок узким. По обновлённым расчётам новое здание займет 1,1 гектара земли.

В июле 2018 года в ходе инспекции губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что новый исторический комплекс в Ростове-на-Дону будет открыт 1 сентября. Но эти условия не были соблюдены.

Читайте также: К 2017 году Ростов-на-Дону присоединится к проекту «Россия — моя история»

Читайте ранее в этом сюжете: Названа дата открытия нового исторического комплекса в Ростове-на-Дону