«Льготы на Крайнем Севере надо сохранить, люди теряют здоровье»

Москва, , 10:05 — REGNUM Пенсионную реформу в России надо проводить обязательно. Шаги правительства РФ и послабления, которые озвучил президент РФ Владимир Путин, правильные и конструктивные. Принимать законопроект нужно потому что Пенсионный фонд РФ должен пополняться, временные решения тут не помогут, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Архангельской области», глава муниципального образования «Приморский муниципальный район» Валентина Рудкина.

«Во-первых, пенсионная реформа нужна для того, чтобы у пенсионеров была достойная пенсия, чтобы они действительно могли отдыхать, а не работать. Во-вторых, работающего населения становится всё меньше и меньше. Если так пойдет дальше, то нечем будет платить пенсии, страна вернётся в 90-е годы», — считает эксперт.

Почему, по её мнению, надо повышать именно пенсионный возраст, а не принимать другие меры, потому что временные решения не помогут, нужно чтобы была стабильность, а стабильность — это работающее население страны. Нужно создавать условия, чтобы молодежь работала, создавать новые рабочие места, систему переквалификации людей предпенсионного возраста, льготы для работодателей, а пенсионеры должны отдыхать и следить за своим здоровьем. Если слова властей превратить в действие, то страна может далеко продвинуться вперёд.

«Кроме того, надо сохранить льготы для некоторых категорий граждан. В частности, для жителей Крайнего Севера их нужно сохранить обязательно. Условия Севера суровые, здоровье людей пошатывается. Граждане, проживающие в северных территориях, быстрее стареют, быстрее теряют здоровье, чем жители центральных и южных регионов страны. Пенсионный возраст для жителей Крайнего Севера надо сохранить или, если и повысить, то дифференцированно», — высказала свое мнение Рудкина.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»