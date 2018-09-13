Нефть получает поддержку от погодных условий

Москва, , 09:31 — REGNUM Цены на нефть сорта Brent впервые с мая превысили отметку $80, хотя тут же откатились и показали незначительный внутридневной прирост по итогам торгов. При этом котировки отметили четвертый день подъема кряду. 13 сентября утром актив развивает коррекцию в условиях фиксации прибыли, торгуясь немногим выше уровня $79, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«На этой неделе рынок черного золота получает поддержку со стороны погодных условий. В частности, предупреждения об урагане Флоренс заставили игроков активнее скупать контракты на опасениях повреждения объектов отраслевой инфраструктуры. Такие факторы традиционно действуют на цены агрессивно, но затем откаты носят не менее жесткий характер», — отметил эксперт.

Тем временем данные минэнерго США отразили сокращение запасов сырой нефти на прошлой неделе на 5,3 млн баррелей, что ниже оценки API, но при этом почти вдвое больше прогнозов. Более того, добыча сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки. А вот запасы бензина и дистиллятов снова выросли, несколько смазав общую картину.

Впрочем, основным драйвером отката цен послужил, скорее, технический фактор, поскольку уверенный прорыв уровня $80 с первой попытки был бы неуместным и неоправданным в текущих обстоятельствах, поскольку присутствующих сейчас на рынке позитивных сигналов для этого недостаточно.

«Сегодня, 13 сентября, рынок черного золота будет внимательно следить за поступлением новостей со встречи министров энергетики России, Саудовской Аравии и США. С этого фронта могут поступить негативные для котировок сигналы, если Штаты будут настаивать на необходимости снижения цен из-за высокой стоимости бензина, которая совсем неуместна перед ноябрьскими выборами в конгресс», — полагает Мащенко.

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