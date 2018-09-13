Рубль вынужден вернуть часть набранных очков

Москва, , 09:25 — REGNUM Рубль продолжил восстановление 12 сентября против иностранных валют. Доллар, который в моменте достигал области 58,50 рубля, финишировал на отметке 69 рублей. Пара евро/рубль опускалась под отметку 80 рублей, но закрылась выше круглого уровня, но на отрицательной территории, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Российская валюта смогла продолжить коррекцию в условиях фундаментальной недооцененности благодаря недавним вербальным интервенциям властей, росту цен на нефть, отступлению доллара на Форексе, приостановке покупок валюты Минфином, предвкушению начала налогового периода, стабилизации ситуации на развивающихся рынках, общему улучшению рисковых настроений. Правда, под финал сессии рубль был вынужден вернуть часть набранных очков после известий о том, что Трамп подписал указ, который разрешает вводить санкции против стран за вмешательство в выборы.

«Сегодня, 13 сентября, утром российская валюта будет далее отыгрывать это решение американского лидера, которое можно назвать своего рода прелюдией к введению дополнительных санкций против РФ, которые на сей раз коснутся покупок новых выпусков ОФЗ. В этой связи ближайшим ориентиром для доллара останется отметка 70 рублей, к которой котировки устремятся еще оперативнее, если цены на нефть разовьют более глубокую нисходящую коррекцию от максимумов выше отметки $80 по сорту Brent, а бегство от рисков возобновится», — считает эксперт.

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