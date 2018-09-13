Роскачество представило результаты проверки творога в магазинах

Москва, , 09:23 — REGNUM Качество продаваемого в магазинах Российской Федерации творога оценили представители Роскачества, Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

«Был изучен творог 9-процентной жирности наиболее крупных торговых марок… — говорится в сообщении. — Испытания проводились по 25 показателям качества и безопасности».

Отмечается, что всего специалисты проверили 73 торговые марки творога, которые занимают более 70% рынка. По результатам исследований было установлено, что всем обязательным требованиям качества соответствуют 27 торговых марок из 73.

При этом в ведомстве уточнили, что в большинстве случаев нарушителями оказались не самые крупные производители. Так, специалисты Роскачества, Россельхознадзора и Роспотребнадзора зафиксировали недостатки в твороге по микробиологическим показателям, а также по жирности продукции.

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