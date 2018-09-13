Комиссия правительства РФ в Твери обсудит подготовку к зиме

Тверь, , 09:15 — REGNUM Совместное заседание комиссии правительства РФ по обеспечению безопасности электроснабжения с руководством штабов ЦФО и субъектов электроэнергетики по вопросам подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2018−2019 годов пройдет в Твери 13 сентября. В заседании примут участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, руководители крупнейших энергокомпаний России, представители всех регионов Центрального федерального округа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Работа, направленная на повышение качества электроснабжения в районах региона, приведение в порядок территорий, прилегающих к ЛЭП, активно ведется в Тверской области — по инициативе Рудени, напомнил представитель пресс-службы.

«По предложению Игоря Рудени, при поддержке министерства энергетики РФ, совместно с компаниями «Россети» и МРСК-Центра была разработана масштабная программа по повышению надёжности и развитию электроснабжения потребителей Тверской области с объёмом финансирования свыше 5 млрд рублей. Программа предусматривает мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электросетевого хозяйства, а также внедрению ресурсосберегающих технологий», — рассказал собеседник агентства.

«В течение трёх месяцев в Тверской области расчистят более 6,5 тыс. гектаров просек и реконструируют около 530 км воздушных линий. Это позволит значительно снизить количество аварий на сетях, минимизировать риски массовых перебоев в электроснабжении на территории региона», — рассказал представитель пресс-службы.

Отметим, что 20 сентября в Тверской области пройдут масштабные учения энергетиков со всей России: в общей сложности в них будут задействованы более пяти тысяч специалистов, использовано около 800 единиц техники. Подобные по масштабам учения ранее проводились только в Дагестане в августе 2018 года, в них приняли участие около 2,5 тысячи человек.