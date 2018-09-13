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Генконсул США о Дальнем Востоке: инвестируем туда, где нет санкций

Экономика

Американский бизнес активно работает в регионе

Владивосток, 13 сентября 2018, 09:13 — REGNUM  Американские инвесторы активно работают в секторах экономики Дальнего Востока, которых не касаются санкции. Об этом заявил генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс в ходе сессии «Россия-Запад» на Восточном экономическом форуме.

Консул отметил, что есть много возможностей, выходящих за пределы санкционных ограничений. США также работают на Дальнем Востоке, подчеркнул он.

Несмотря на ограничения в определенных секторах из-за санкций, есть простор для работы в большом количестве областей. Так, американские компании работают в горнодобывающей промышленности, областях, связанных с инженерной техникой и сельхозоборудованием.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября американский политолог, профессор Джорджтаунского университета Эндрю Качинс заявил, что санкции сдерживают возможности компаний из США развивать российский рынок. Примером тому служит сделка Alibaba Group и российских компаний на Восточном экономическом форуме.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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