«Кардинально повышать пенсионный возраст на Крайнем Севере нельзя»

Архангельск, , 08:45 — REGNUM Повышение пенсионного возраста — вопрос сложный и противоречивый, потому что, с одной стороны, в глобальном масштабе продолжительность жизни человека растёт, есть положительная динамика за последние 10 лет и в России, но, с другой стороны, есть региональные факторы (особенность жизни в различных регионах, например, на Крайнем Севере), поэтому нужно продумать и хорошо взвесить все шаги, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Арктического центра стратегических исследований федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет» имени М. В. Ломоносова (Архангельская область) Константин Зайков.

«Нужно сделать так, чтобы пенсионная реформа привнесла как можно меньше негативного эффекта на граждан. Много предложений смягчающего характера представил в своём выступлении президент РФ Владимир Путин, что снизило социальное напряжение. В частности, глава государства отметил, что нужно предоставить льготы коренным малочисленным народам Крайнего Севера (КМНС)», — отметил эксперт.

Этот вопрос активно обсуждается в комитетах Государственной думы РФ. Также дополнительно прорабатывается вопрос о сохранении льгот не только (КМНС), но и работающему населеню Крайнего Севера. Учитывая суровые условия Севера, неправильно рассматривать вопрос о кардинальном повышении пенсионного возраста. Кроме того, повышение возрастной планки в северных регионах может увеличить отток рабочей силы с этих территорий, потому что люди едут на Север за «длинным» рублём и за социальными «северными» льготами.

«Вопрос сложный, скорее всего, возраст выхода на пенсию скорректируют, и будет принято компромиссное решение. Проводить пенсионную реформу нужно с учетом региональной специфики, которая влияет на продолжительность жизни населения. На Крайнем Севере в силу особых климатических условий этот вопрос стоит особо остро, поэтому пенсионный возраст не стоит поднимать», — высказал свое мнение Зайков.

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Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»