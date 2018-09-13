Вице-президент Tesla объявил об уходе в другую компанию

Вашингтон, , 08:38 — REGNUM Американскую компанию Tesla покидает вице-президент по международным финансам и операциям Джастин Маканир, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Отмечается, что соответствующее решение принял сам Маканир. Он заявил, что переходит на должность финансового директора другой компании, однако называть новое место работы он не стал.

Напомним, ранее из компании Tesla уволились руководитель кадрового отдела Габриэль Толедано и главный бухгалтер Дейв Мортон, который решил уйти из компании, проработав в ней меньше месяца.

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