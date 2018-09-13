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Угольные компании не поддержали идею строительства моста на Сахалин

Экономика

О строительстве сухопутного перехода Сахалин — материк в России говорят более 100 лет

Москва, 13 сентября 2018, 08:27 — REGNUM  Пока ни один из грузовладельцев не выразил заинтересованности в перевалке угля через Сахалин, поэтому мост на остров, скорее всего, построен не будет, сообщают 13 сентября «Ведомости» со ссылкой на федеральный источник и топ-менеджеров трех угольных компаний.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, поручил проработать проект, а также просчитать объем перевозок и экономическую целесообразность строительства моста Сахалин — материк.

Как сообщало ИА REGNUM, о строительстве сухопутного перехода Сахалин — материк в России говорят более 100 лет. И ни разу проект не был доведен до логического завершения. Начинал строить тоннель Иосиф Сталин. Но после его смерти стройку свернули.

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Строительство моста «Сахалин-материк»
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