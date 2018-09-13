«Для развития бизнеса на Дальнем Востоке нужны пакетные предложения»

Москва, , 08:11 — REGNUM В 2015 году на Дальнем Востоке стартовала адресная инфраструктурная поддержка в виде прямого безвозмездного и невозвратного гранта, ставшая одним из первых инструментов поддержки крупных инвесторов региона. Грант получили 12 компаний, реализующих проекты общей стоимостью более 3,5 млрд долларов. Однако дальнейшее создание территорий опережающего развития снизило спрос на инфраструктурные гранты как самостоятельную форму поддержки. После чего встал вопрос о появлении в 2018 году инструмента инфраструктурной поддержки, который включает возмещение затрат инвесторов на создание объектов инженерной и социальной инфраструктуры для новых производств за счет будущих налогов, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ имени Г. В. Плеханова Максим Соколов.

Впрочем, новый инструмент также вызывает вопросы у экспертов, поскольку ситуация в мире бизнеса меняется. И это хорошо видно на примере Дальнего Востока, который провозглашен правительством РФ стратегической территорией для РФ, где происходят заметные изменения в деловой среде, научно-производственной сфере. С учетом перспектив развития Тихоокеанского региона, включая китайский, японский, южно-корейский рынки, Дальний Восток требует дополнительных вложений в инфраструктуру, включая и привлечение трудовых ресурсов. Дальнейшее развитие региона является важной составляющей экономической политики России, направленной на повышение эффективности субъектов РФ и сокращения кадрового оттока.

«На сегодняшний день адресная поддержка инфраструктурного развития Дальнего Востока привела к привлечению инвестиций со стороны как Китая, так и Японии, заинтересованных в налаживании своего производства с использованием локальных ресурсов и инфраструктуры (около 26% прямых иностранных инвестиций РФ на 4% всего населения страны). Основным вопросом в данной ситуации остается невозможность одновременного привлечения новых технологий со стороны иностранных инвесторов, так как строительство заводов по сборке того или иного производства не приведет в итоге к устойчивому развитию рассматриваемого региона, а наоборот, вызовет его дополнительную зависимость от иностранных технологий и атрофию региона в сравнении с другими конкурентами Тихоокеанского региона», — полагает Соколов.

В такой ситуации даже мощные по объему и содержанию инструменты господдержки не вполне достаточны. В современном мире технологических коммуникаций, в котором все стремительно меняется, для эффективного бизнеса инвестору нужны комплексные «пакетные предложения». Работающие как система, но гибкие к изменениям рыночной конъюнктуры. В этой связи будет очень показательным новый для России тренд — создание и развитие (пока первого) межотраслевого кластера (инновационно-производственного кластера) с целью более эффективного взаимодействия регионов внутри страны. Это и является одной из важнейших задач правительства РФ.

«Учитывая, что кластеры являются драйверами экономического роста и способствуют интеграции производителей, научных и образовательных организаций с органами государственной власти, развитие подобных межотраслевых кластеров позволит интегрировать самые разные преференции в единую систему. Это повысит возможность объективного контроля и оценки результатов всех типов поддержки», — считает эксперт.

Но не все так просто. Важно понимать, что качество такой системы межотраслевого кластера будет зависеть от наличия методических и правовых инструментов для создания благоприятных условий деятельности резидентов, эффективности функционирования управляющей организации, низкого уровня коррупции при взаимодействии с органами власти, информационного сопровождения деятельности кластера на внешних и внутренних рынках, привлечения к деятельности резидентов широкого круга институтов поддержки, особенно в части экспорта, а также доступа к высококвалифицированным кадрам из научно-технической сферы, управления и маркетинга.

«Результативность таких проектов должна выражаться в получении возможности инновационного развития российской экономики, привлечения иностранных инвестиций, прежде всего, а значит, и повышения конкурентоспособности отечественных отраслей экономики, а также профессиональной квалификации российских специалистов. Такой подход к оформлению мер поддержки в единую систему на сегодняшний день является оптимальным решением для дальнейшего развития современной конкурентоспособной экономики российских регионов и страны в целом», — высказал свое мнение Соколов.

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