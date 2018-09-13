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Чувашия может получить на развитие туризма 770 млн рублей инвестиций

Экономика

На туристические проекты Чувашия планирует получить из федерального бюджета около 770 млн рублей инвестиций

Чебоксары, 13 сентября 2018, 08:00 — REGNUM  Чувашия рассчитывает получить около 770 млн рублей федеральных инвестиций на развитие туризма. Сегодня, 13 сентября, данный вопрос будет рассмотрен в Федеральном агентстве по туризму. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM об этом заявил на заседании регионального правительства глава Чувашии Михаил Игнатьева.

Предваряя обсуждение вопросов, глава республики сообщил, что в 2019 году Чувашия может получить федеральные субсидии на развитие культуры и туризма в размере 769 млн 796 тыс. рублей, из них 500 млн рублей — на развитие туристского кластера «Чувашия — сердце Волги». Данный вопрос будет рассмотрен 13 сентября в Федеральном агентстве по туризму.

«Наша задача — своевременно представить документы и пройти защиту, получить инвестиции для дальнейшего повышения качества жизни населения», — подчеркнул он.

Михаил Игнатьев также обратил внимание, что президент России Владимир Путин на встрече с участниками круглого стола по российско-китайскому межрегиональному сотрудничеству в рамках Восточного экономического форума назвал взаимодействие регионов важной составляющей частью стратегического партнерства России и Китая. Глава государства констатировал, что «эффективное сотрудничество в рамках формата «Волга — Янцзы» наладили и субъекты Приволжского федерального округа и провинций верхнего и среднего течения реки Янцзы». Глава Чувашии отметил, что у республики есть отдельные проекты и наработки по этому направлению.

Ранее чувашские власти отмечали, что внешнеторговый оборот между Чувашией и Китаем вырос почти на четверть — до $92,5 млн. Напомним, в числе крупных совместных инвестиционных проектов — агропарк в Порецком районе, предварительная стоимость инвестиций оценивалась в 10 млрд рублей. На первом этапе реализации предполагается строительство современного животноводческого комплекса для разведения 4 тыс. голов молочных пород и 2 тыс. голов мясных пород крупного рогатого скота. Здесь же планируется строительство убойного цеха, завода по производству молочных изделий. Второй этап предполагает расширение производства. Агропарк также будет включать торговый и туристический центры.

Крупные совместные проекты в химической отрасли — производство гипохлорита кальция (объём инвестиций оценивается в 1 млрд рублей) и производство ацетилена, где объём инвестиций оценивается соответственно в 1 млрд и 5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, региональными правительствами Поволжья подписано около 40 рамочных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве в формате «Волга — Янцзы». Лидерами являются Башкирия, Чувашия, Мордовия и Самарская область. В настоящее время Чувашия готовится к третьему заседанию совета по межрегиональному сотрудничеству «Волга — Янцзы», который состоится в Чебоксарах.

Читайте ранее в этом сюжете: Чувашия готовится к совету по межрегиональному сотрудничеству с Китаем

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