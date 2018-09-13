«У Дальнего Востока есть несколько сдерживающих факторов развития»

Москва, , 07:58 — REGNUM Начиная с 2015 года, на Дальнем Востоке предоставляется адресная инфраструктурная поддержка в виде прямого безвозмездного и невозвратного гранта. Фактически государство бесплатно выдавало деньги на строительство инфраструктуры для новых промышленных предприятий, не требуя взамен долей в бизнесе. Такая субсидия — один из первых инструментов поддержки крупных инвесторов региона. На данный момент её уже получили 12 компаний, которые реализуют проекты на более чем $3,5 миллиарда. С 2019 года будет дан старт новому инструменту инфраструктурной поддержки, который включает возмещение затрат инвесторов на создание объектов инженерной и социальной инфраструктуры для новых производств за счет будущих налогов, заявил корреспонденту ИА REGNUM российский предприниматель, венчурный инвестор, основатель Universa Blockchain Александр Бородич.

У Дальнего Востока России есть несколько сдерживающих факторов развития. В первую очередь это плотность инфраструктуры, которая в среднем в десять раз ниже, чем в европейской части страны. Также, даже в крупных городах региона, очень слабо развит подрядный рынок и конкурентная среда. На Дальнем Востоке необходимо развивать не только промышленную инфраструктуру, но и социальную. Налаживать не только вертикальные связи между бизнесом и государством, но и горизонтальные. Подобный подход уже планируют реализовать в Москве в новом «Инновационно-производственном кластере». В рамках проекта планируется создать ИТ-платформу на технологии распределенных реестров, которая позволит бизнесу быстро находить подрядчиков, поставщиков и персонал для своих проектов. Подобный опыт можно распространить и на другие регионы России.

«Проще всего объяснить на примере Москвы: в столице работают более 20 тысяч предприятий — 752 организации, ведущих исследования и разработки, более 12 тысяч IT-компаний, свыше 1,2 тысячи крупных высокотехнологичных предприятий, более 300 малых инновационных компаний, созданных в вузах столицы, 134 коворкинга и т. д. Если вот только этот огромный ресурс задействовать, преобразовав в органичную, но систему, то темпы роста будут мыслить вообще другими категориями», — высказал свое мнение Бородич.

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